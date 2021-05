Un automobilista ubriaco le uccise il figlio, oggi insegna educazione stradale ai giovani

Ucciso a 31 anni da un automobilista ubriaco: la mamma, Maria Grazia Carta di Nuoro, ha deciso di insegnare nelle scuole l’educazione stradale.

“Non ammazzatevi e non ammazzate: salite in macchina consapevoli che, anche un solo bicchiere di birra o di vino, vi può togliere la lucidità”.

“Vivo a Roma, dove insegno, e mio figlio, Davide Marasco, è stato ucciso barbaramente nella strada da chi, delle regole, non sa proprio cosa farsene.

È stato investito e ucciso il 27 Maggio 2019, a 31 anni, da un albanese che era ubriaco al volante, che ha preso una strada contromano. Davide stava andando al lavoro, era quasi arrivato a destinazione quando ha incontrato la morte per mano di questo soggetto. Lo ha fatto volare di 15 metri e l’ha lasciato a terra agonizzante. La sua preoccupazione è stata quella di scappare dal posto del sinistro ed è stato ritrovato solo grazie a una pattuglia della polizia, perché la sua macchina, distrutta dall’impatto, era ormai non marciante, altrimenti lui l’avrebbe fatta franca”.

Da quel momento la donna si sta battendo per gli altri, per insegnare, per far capire ai giovani come bisogna guidare e cosa non bisogna fare assolutamente.

“Sono sarda e come tale tenace e sin dall’inizio, dal momento in cui ho saputo che mio figlio è stato ammazzato, ho giurato che avrei fatto prima la battaglia giudiziaria e poi ho voluto fare qualcosa di buono per il futuro, per le giovani vite ma anche per chi è sordo e non vuole ascoltare.

Sto portando un messaggio all’interno delle scuole perché serva a scuotere le coscienze di tutte quelle istituzioni che non si fanno carico di quella che è la sicurezza stradale.

Oggi più che mai si muore sulle strade tra l’incuria istituzionale, ma io ho fatto un giuramento a Davide perché quello che gli è successo non capitasse più.

La vita è bella, è una sola e rivolgo un appello: non ammazzatevi e non ammazzate: salite in macchina consapevoli che anche un solo bicchiere di birra o di vino vi può togliere la lucidità”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

