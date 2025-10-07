Un uomo ultrasettantenne di Santa Giusta è morto all’ospedale San Martino di Oristano a causa della Febbre del Nilo. Intanto il dipartimento di Sanità e Prevenzione della Asl di Oristano ha registrato un nuovo caso di positività al virus su un paziente ultranovantenne di Masullas, attualmente ricoverato all’ospedale di San Gavino. Già avviata l’indagine epidemiologica e la circoscrizione dell’area di residenza del soggetto contagiato per consentire la disinfestazione entro i 200 metri dall’abitazione. Sono, ad oggi, 38 i casi sintomatici di West Nile virus accertati nel 2025 in provincia di Oristano. “Ancora una volta invitiamo la popolazione a non sottovalutare i rischi legati alla puntura di zanzara e a continuare a proteggersi da questo insetto che trasmette il virus della West Nile, pericoloso soprattutto per le persone fragili e anziane – ribadisce la direttrice del dipartimento di Sanità e Prevenzione della Asl 5 di Oristano Maria Valentina Marras -. Evitare dunque i ristagni d’acqua, dove proliferano le larve, è fondamentale: svuotare di frequente ciotole per animali, sottovasi, contenitori. Importante poi quando si è all’aperto, specie all’imbrunire, coprire il corpo, gambe e braccia, con abiti chiari, utilizzare spray repellenti ed applicare zanzariere a porte e finestre per mettere al sicuro le proprie abitazioni.