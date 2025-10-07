Strasburgo conferma l’immunità per l’Europarlamentare Ilaria Salis. L’assemblea si è espressa con con 306 voti a favore e 305 contrari, 17 gli astenuti. Un solo voto quindi ha salvato la Salis, che festeggia sui social con una foto sorridente e la didascalia “Siamo tutti antifasciste”.

Un caso che ha fatto molto discutere e che vede coinvolta Salis nella presunta aggressione ad alcuni militanti neonazisti che sarebbe avvenuta in Ungheria a febbraio 2023.

“Un voto per la democrazia, lo stato di diritto e l’antifascismo. Questa decisione dimostra che la resistenza funziona”, ha scritto Salis in una nota. “Dimostra che quando rappresentanti eletti, attivisti e cittadini difendono insieme i valori democratici, le forze autoritarie possono essere affrontate e sconfitte”. E conclude: “La lotta è tutt’altro che finita. Le minacce permangono e continuare a lottare è essenziale. Tutti gli attivisti antifascisti presi di mira per aver sfidato l’autoritarismo e le forze fasciste devono essere difesi”.