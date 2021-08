La doppia odissea di Maurizio di Cagliari: “Pollice ko e casa popolare a pezzi, questa non è vita”

La descrizione del suo appartamento popolare in piazza Verdun, dietro la chiesa di San Michele, rasenta l’incredibile: “Le mattonelle del pavimento sono tutte rotte, le porte della camera da letto e del soggiorno sono crollate e l’impianto elettrico di una camera è a rischio, nel senso che salta di continuo”. Maurizio Incani, 55 anni, disoccupato, “la mia unica entrata è il reddito di cittadinanza, 500 euro al mese. L’affitto mensile che pago è di sedici euro, prima era di 60 perchè lavoravo”. E Incani, quando lavorava, ha fatto “il pescatore per tredici anni, poi anche il responsabile caposquadra durante i lavori all’Anfiteatro Romano. Son stato collaboratore scolastico alla scuola di musica”. Da tempo, però, non ha più un lavoro: “Il Comune due anni fa ha rifatto il bagno della mia abitazione, ma per tutti questi altri lavori, urgenti, nulla. Le finestre sono degli anni Sessanta, piene di bolle. I muri sono spaccati, le porte non reggono più il peso dei danni”, prosegue l’uomo.

E la situazione “drammatica” del suo alloggio fa il paio con una battaglia che Incani sta portando avanti, insieme al suo avvocato, da quattro anni: “Mi ero fratturato il pollice della mano sinistra facendo break dance, all’ospedale son stato sottoposto ad un intervento chirurgico che, però, non è andato come doveva andare, visto che non posso più muovere il dito. La battaglia insieme al mio legale sta andando avanti, purtroppo a livello giudiziario abbiamo anche dovuto pagare gli stop legati all’emergenza del Coronavirus. Spero, con questo mio appello, che l’amministrazione comunale mi aiuti: chiunque possa darmi una concreta mano d’aiuto mi può chiamare al +393477002169”.