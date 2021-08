Simeone lascia il Cagliari, “Cholito” al Verona da Di Francesco

Il Cagliari Calcio comunica la cessione all’Hellas Verona del calciatore Giovanni Simeone con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Arrivato in Sardegna dalla Fiorentina nell’agosto 2019, ha esordito in rossoblù il 1° settembre contro l’Inter. La prima rete è datata 15 settembre, decisiva nell’1-3 al “Tardini” di Parma; il gol contro il Genoa, la settimana successiva, sarà tra i più belli realizzati nelle sue due stagioni con il Cagliari: un morbido pallonetto a battere il portiere in uscita. Ha realizzato la sua prima doppietta con la maglia rossoblù lo scorso 20 ottobre, in trasferta nella vittoria contro il Torino per 2-3.