CULTURA NEL PIATTO

Polpettone con mortadella e uova sode

Un grande classico della cucina familiare italiana, morbido, saporito e ricco di tradizione.

Il polpettone è uno dei piatti più rappresentativi della cucina domestica italiana. Nato anche come preparazione di recupero, capace di valorizzare ingredienti semplici, è diventato nel tempo un secondo piatto ricco di varianti regionali e familiari.

Questa versione, con un cuore di mortadella e uova sode, appartiene alla tradizione dei pranzi domenicali. La lenta cottura in pentola, con vino bianco e brodo vegetale, permette di ottenere una carne morbida e succosa, accompagnata da un fondo di cottura naturale, senza bisogno di aggiungere salse.

Ingredienti per 4 persone

500 g di carne macinata mista bovino-vitello

80 g di mortadella a fette

2 uova sode

1 uovo intero

30 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

50 g di pangrattato

50 ml di latte

20 g di olio extravergine d’oliva

60 g di cipolla

80 ml di vino bianco secco

150–200 ml di brodo vegetale

Prezzemolo fresco

Sale e pepe q.b.

Spago da cucina

Preparazione

Preparare l’impasto. Ammorbidire il pangrattato nel latte. In una terrina riunire la carne macinata, l’uovo intero, il Parmigiano, il pangrattato ammorbidito, il prezzemolo tritato, poco sale e pepe. Amalgamare fino a ottenere un composto omogeneo, senza lavorarlo eccessivamente. Preparare il ripieno. Stendere il composto di carne su un foglio di carta da forno formando un rettangolo. Distribuire le fette di mortadella e sistemare al centro le due uova sode intere, una accanto all’altra nel senso della lunghezza. Formare il polpettone. Arrotolare delicatamente la carne aiutandosi con la carta da forno. Sigillare accuratamente i bordi e le estremità, dando al polpettone una forma compatta. Legarlo con spago da cucina, facendo tre o quattro giri trasversali e uno nel senso della lunghezza.

Lasciarlo riposare 10 minuti prima di togliere lo spago e affettarlo.

Rosolare. In una casseruola capiente scaldare l’olio extravergine con la cipolla tritata. Adagiare il polpettone e farlo dorare delicatamente su tutti i lati, girandolo con attenzione. Sfumare con il vino. Versare il vino bianco e lasciare evaporare la parte alcolica per qualche minuto, mantenendo la fiamma moderata. Cuocere lentamente. Aggiungere circa 150 ml di brodo vegetale caldo, coprire con un coperchio e proseguire la cottura a fuoco dolce per 40–50 minuti. Girare delicatamente il polpettone durante la cottura, bagnandolo con il suo fondo e aggiungendo altro brodo se necessario. Verificare che al cuore raggiunga almeno 71 °C. Completare la cottura. Negli ultimi minuti togliere il coperchio e lasciare restringere leggermente il fondo, senza farlo asciugare. Il risultato dovrà essere un sughetto naturale, fluido e saporito. Servire. Lasciare riposare il polpettone per circa 10 minuti, sfilare lo spago quindi tagliarlo a fette piuttosto spesse. Disporle su un piatto da portata, lasciando visibile il ripieno di mortadella e uova sode. Irrorare con qualche cucchiaio del fondo di cottura caldo e completare con poco prezzemolo fresco.

Valori nutrizionali elaborati da Menutrix indicativi per porzione

Energia: 480 kcal

Proteine: 43 g

Carboidrati: 14 g

di cui zuccheri semplici: 3 g

Grassi totali: 27 g

di cui saturi: 9 g

di cui insaturi: 18 g

Fibre: 1 g

Colesterolo: 230 mg

Il consiglio nutrizionale

Il polpettone apporta proteine di elevato valore biologico, ferro, zinco e vitamina B12. La presenza delle uova e della mortadella arricchisce il gusto, aumentando però anche la quota di grassi saturi, colesterolo e sale.

Per completare il pasto è consigliabile accompagnarlo con un abbondante contorno di verdure di stagione, come bietole saltate, broccoli o finocchi al forno.

La cottura lenta in pentola, con una quantità moderata di olio e l’aggiunta graduale di brodo vegetale, permette di mantenere la carne morbida senza ricorrere a condimenti particolarmente ricchi.

La buona cucina non consiste nel rinunciare ai piatti della tradizione, ma nel conoscerne ingredienti, porzioni e caratteristiche nutrizionali, per inserirli con equilibrio nella nostra alimentazione.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma

Saggista.