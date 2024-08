La ciclista 19 enne Alice Toniolli cade in gara e batte la testa: è in gravi condizioni 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

C’è grande preoccupazione per la salute della ciclista Alice Toniolli, caduta durante il Circuito dell’Assunta a Ceneda di Vittorio Veneto, nel Trevigiano. L’atleta, che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, ha riportato fratture multiple alla testa e al torace ed è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Treviso. La dinamica dell’incidente che ha portato Alice a perdere il controllo della bici è ancora da accertare. La 19enne è diventata quest’ anno ciclista professionista e fa parte della Top Girls Fassa Bortolo. Anche la Federciclismo, chiaramente, segue con apprensione la salute della giovanissima atleta, così come le sue compagne di squadra. Elisa De Vallier ha dedicato la sua vittoria proprio ad Alice, con la speranza possa tornare presto in pista.