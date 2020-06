La causa penale del finto avvocato, occhio all’email truffa anche a Cagliari

“Buongiorno, vi invitiamo a scaricare l’allegato per la causa penale numero 8715/2020. Rimanendo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni in merito, l’occasione ci è gradita per inviarVi cordiali saluti. Avv. Paolo Rossino“. Eccolo, il messaggio truffa che sta arrivano anche su molte email di cagliaritani. L’avvocato in questione non esiste, e il pdf è solo un modo, a quanto pare, per installare un virus nello smartphone o nel pc del malcapitato che decidesse di voler scaricare l’allegato. E l’allarme-invito a non tenere assolutamente in considerazione l’email e a cestinarla immediatamente arriva anche dall’Adiconsum Sardegna: “Qualcuno ci ha scritto molto preoccupato: è una truffa, non aprite l’allegato”.