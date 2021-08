La bella storia a Pirri, ladro si pente e restituisce le scarpette d’argento alla Madonna

Ha rubato i sandali d’argento della Madonna. Poi però si è pentito e li ha restituiti. E’ successo a Pirri. Venerdì scorso i fedeli della parrocchia di San Pietro al termine dei festeggiamenti dell’Ascensione di Maria Vergine (un antico rito bizantino con la statua della Madonna addormentata situata in mezzo alla Chiesa) si sono accorti del furto: dai piedi del simulacro erano spariti i calzari.

“Sono rimasto basito non ci credevo”, dichiara il parroco don Ignazio Trogu, “oltre all’immenso valore religioso e spirituale c’è anche quello economico importante, perché si tratta di due sandali d’argento del diciottesimo secolo, anche se non facilmente commerciabili. Oggi sono andato a formalizzare la denuncia, ma inaspettatamente mi hanno chiamato e mi hanno detto che le scarpe sono state ritrovate n una cassetta della posta accanto al mercato di Pirri. Son felicissimo per tutta la comunità”, aggiunge, “capisco tutto quello che gli può essere passato per la mente ma il pentimento gli fa onore. Lo aspetto per una confessione, la chiesa è aperta a chi ha bisogno. Basta bussare”