Quartu, liquami maleodoranti scaricati in mare: allarme a Flumini

Acque maleodoranti che si riversano direttamente in mare da pozzetti a cielo aperti: la prossima settimana al via i sopralluoghi da parte dei tecnici del comune. Il vicesindaco Salvatore Sanna: “Quando avremo i risultati certi di questi sopralluoghi faremo tutte le pressioni doverose su Abbanoa perché intervenga per risolvere questo problema”.

Non solo: imminenti anche le perizie su tutte le condotte in città per evitare gli allagamenti di strade e quartieri dopo anche solo 10 minuti di pioggia intensa.

Via Mar Mediterraneo ma anche via Ischia: lungo il litorale di Flumini vengono segnalati dai residenti degli scarichi maleodoranti. “Abbiamo segnalato più volte anche ad Abbanoa” spiega un cittadino. Richiami che vanno avanti da tempo, affinché venga posto un rimedio per una situazione che deturpa l’ambiente lungo il litorale di Flumini. Una questione fuori da ogni schema, insomma, “anche di legge, ci sono degli obblighi, disposizioni ben precise per cui è chiaro che non si può lasciare in una situazione di questo genere nulla che presenti queste caratteristiche.

La situazione è molto complessa – spiega Sanna – e delicata e deriva anche dal fatto che, purtroppo, in quella parte di territorio della città, come si sa benissimo, ci sono stati parecchi interventi di carattere abusivo e, quindi, in molti casi mancano addirittura anche tratti di rete fognaria.

La situazione è abbastanza pesante, tutta la parte che riguarda le condotte di fognatura nera ormai sono interamente transitate, compresi i depuratori, ad Abbanoa.

Stiamo facendo delle riunioni periodiche con tutti gli enti preposti e la Regione per completare il collettore generale fognario del litorale e agganciarlo al grande depuratore di Is Arenas: un primo risultato lo avremo a primavera dell’anno prossimo e, a quel punto, possiamo già incominciare a raccogliere i collettori fognari delle singole lottizzazioni che sono sul litorale e questo dovrebbe migliorare la situazione”.

No solo Flumini, la questione della rete delle acque bianche e nere riguarda tutta la città.

Puntuali e immancabili, dopo una pioggia abbondante, si verificano allagamenti consistenti in strade e quartieri come, per esempio, quello di Santo Stefano. “Una situazione assolutamente disastrosa in tutta la città, non soltanto lungo il litorale, delle condotte delle fogne bianche che dovrebbero raccogliere soltanto acqua piovana e invece ci sono numerosissimi allacci di fognatura nera che scaricano sulla condotta delle acque bianche.

Noi stiamo procedendo, e procederemo entro quest’anno, ad una rilevazione, quindi a dare l’incarico ad una società specializzata che facciano un rilievo della situazione attuale, perché se non abbiamo con chiarezza quella che è la situazione attuale è chiaro che non possiamo programmare gli interventi successivi. Daremo questo incarico per il rilievo di tutta la situazione per poi procedere con stralci operativi in base alle risorse che riusciremo a reperire”. Per quanto riguarda Flumini di Quartu

“la prossima settimana i dirigenti dei settori ambiente e lavori pubblici effettueranno un sopralluogo congiunto per vedere quello che possiamo fare noi come comune nell’immediato”.

Una volta completate le valutazioni “faremo tutte le pressioni doverose su Abbanoa perché intervenga per risolvere questo problema”.