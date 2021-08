Rimozioni delle auto, tensione a Cagliari: lavoratori pronti allo sciopero

Pronti allo sciopero i lavoratori delle rimozioni auto e relitti. Si è svolta l’assemblea dei lavoratori dell’appalto della rimozione e dei relitti per il Comune di Cagliari, l’assemblea ha visto una partecipazione del 70%.

I lavoratori all’unanimità hanno votato di attendere l’incontro del 6 settembre con l’azienda Cosir. Ma in caso di mancato accordo i lavoratori hanno dato mandato per proclamare lo stato di agitazione, una giornata di sciopero da proclamare entro il mese di novembre 2021 e di inoltrare richiesta di raffreddamento del conflitto al Prefetto di Cagliari.

C’è anche l’idea di inviare a tutte le autorità competenti una nota sulle anomalie dell’appalto: è dal 12 dicembre 2020 che l’Amministrazione Comune di Cagliari ha aggiudicato alla società Cosir l’appalto di rimozione e recupero relitti con procedura urgente, l’Amministrazione Comune di Cagliari per assegnare l’appalto ci ha messo nove mesi circa (“un parto”). “La società che opera nella rimozione opera con due mezzi e non quattro come dichiarato nell’appalto, dove sono gli altri mezzi?” scrive Luca Locci, Sgb, “la società si aggiudica senza costituire un ATI l’appalto del recupero relitti. Parrebbe”, che la Cosir non abbia né le autorizzazioni nè i mezzi nè gli spazi per il recupero dei relitti”.

I lavoratori chiedono l’immediata assunzione a tempo pieno e indeterminato di tutto il personale, che vengano revocate immediatamente tutte le lettere di contestazione, di attivare un tavolo per le risorse aziendali, il pagamento puntuale degli stipendi, quello delle indennità non retribuite (notturni, festivi ecc..) e l’applicazione corretta dei turni di lavoro e recuperi feriali e festivi. Oltre all’utilizzo di tutti i mezzi dichiarati nell’appalto ( anche ai fini della sicurezza) e che venga avviato nel più breve tempo possibile la formazione relativa all’utilizzo degli strumenti di lavoro. L’assemblea viene aggiornata al giorno 6 settembre dopo l’incontro con la Cosir.