Rieccoci dopo circa 10 giorni nuovamente impuniti a minacciare gli automobilisti e a sfiorare scontri frontali in maniera del tutto volontaria. Sono circa 5 ragazzini giovanissimi, quasi certamente minorenni, e avevano seminato il panico già in via Bacaredda. Oggi nella pagina Facebook “La voce di Pirri” è stato denunciato un nuovo assurdo incidente sfiorato per miracolo, poteva essere un’altra tragedia.

“Automobilisti di Pirri e non, attenzione: in sei allegramente disposti su cinque monopattino si aggirano per le strade cercando deliberatamente di ostacolare il regolare andamento delle auto rasentando gli scontri”, si legge nel post. “Appena avvistati zona via Santa Maria Chiara.”