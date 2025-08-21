Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri al largo della spiaggia di Pistis, nel territorio di Arbus, dove cinque persone – tra cui una bambina – sono state soccorse dalla Capitaneria di Porto di Oristano mentre si trovavano in difficoltà a bordo di un’imbarcazione da diporto lunga circa sei metri.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando i diportisti hanno contattato la Guardia Costiera segnalando l’impossibilità di rientrare in porto a causa del peggioramento improvviso delle condizioni del mare. Sul posto è stata inviata la motovedetta CP 307, partita dal porto di Oristano, che ha raggiunto l’imbarcazione in difficoltà.

Tre persone, tra cui la bambina, sono state trasferite a bordo della motovedetta per motivi di sicurezza, mentre il comandante dell’imbarcazione e un altro occupante sono rimasti sul mezzo, scortato fino al porticciolo di Marceddì, dove l’intera operazione si è conclusa senza conseguenze.

Il comandante del compartimento marittimo di Oristano, Capitano di Fregata Andrea Chirizzi, ha colto l’occasione per ribadire l’importanza di una pianificazione scrupolosa prima di ogni uscita in mare, sottolineando come le condizioni meteo possano cambiare rapidamente e trasformare una giornata tranquilla in una situazione di emergenza.