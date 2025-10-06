Ing. Peter Weber, Amministratore Delegato e Dr. Riccardo Vincenti, Consigliere Delegato

Riccardo Vincenti, Consigliere Delegato – “Dal welfare alla sostenibilità: l’azienda è un modello.”

KSB Italia S.p.A. – una storia lunga 100 anni in Italia

Concorezzo (MB), 02 ottobre 2025 – Le celebrazioni per il centenario di KSB Italia continuano. Dopo i festeggiamenti svoltosi a Concorezzo (MB), il 13 settembre 2025 si è tenuto un evento dedicato ai dipendenti e famiglie del centro service di Assemini (CA). Il team SupremeServ in Italia conta circa 160 professionisti, impegnati ogni giorno in interventi di riparazione, manutenzione, assistenza e messa in servizio di pompe, valvole e accessori. I centri service sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, in quello di Assemini (CA) lavorano circa 20 collaboratori.

Alla serata hanno preso parte circa una quarantina di persone, tra i quali l’Amministratore Delegato, Peter Weber, e il Consigliere Delegato, Riccardo Vincenti. La Direzione ha desiderato condividere questo significativo traguardo aziendale con tutti i presenti. La serata è stata allietata da musica dal vivo e momenti ricreativi, mentre i più piccoli hanno potuto svagarsi con attività ludiche e passatempi. Si è trattato di un’opportunità importante per commemorare congiuntamente i successi conseguiti in questi cento anni di storia e per consolidare lo spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue il Gruppo KSB.

KSB è presente in Italia dal 1925, anno in cui fu fondata la “Società Italiana Pompe Klein”, prima filiale estera del Gruppo KSB, con sede in via Principe Umberto 28 a Milano e un’officina in via Moscova 39. Oggi l’azienda è conosciuta come KSB Italia S.p.A. e celebra il centenario dalla sua fondazione. Al momento della costituzione, la filiale rappresentava il primo insediamento internazionale della società tedesca “Frankenthaler Maschinen- & Armatur-Fabrik Klein, Schanzlin & Becker”.

L’attività in Italia conobbe una rapida espansione, con un primo trasferimento in via Settembrini a Milano, seguito da un secondo spostamento nella zona di Milano Precotto. Nel 1929, la ragione sociale fu modificata in “Anonima Lombarda Costruzione Pompe”.

Proprio del 1929 è datata la pompa KSB ritrovata e restaurata recentemente presso la sede di Concorezzo (MB): una pompa volumetrica alternativa a pistoni tuffanti, installata a Tovo San Giacomo (SV). Acquistata nello stesso anno, fu collocata nei pressi del torrente Maremola per alimentare un acquedotto di circa quattro chilometri, destinato a portare acqua alle coltivazioni agricole della frazione Il Poggio, tramite due vasche di raccolta.

Nel 1930, l’attività di trasporto dell’acqua ebbe ufficialmente inizio, e KSB venne riconosciuta dai Ministeri competenti come fornitore nelle gare pubbliche, contribuendo alla nascita dei primi acquedotti nazionali dotati di pompe KSB. La pompa ha funzionato ininterrottamente fino al 1995 a testimonianza dell’efficienza del macchinario e della sua robustezza. La pompa ancora oggi risulta originale in tutte le sue parti ed è stata restaurata ed esposta quest’anno presso la sede di KSB Italia S.p.A. a Concorezzo (MB), come simbolo della storia dell’azienda e della qualità dei prodotti.

A un secolo dalla sua fondazione, KSB Italia si conferma leader nel settore del trasporto di fluidi, grazie alla produzione di pompe e valvole. Nel corso di questi anni, i prodotti si sono evolute diventando sempre più efficienti e sostenibili, contribuendo così a un impatto ambientale ridotto. Dal 1925 l’azienda rappresenta gli interessi del Gruppo KSB in Italia, nato nel 1871 in Germania

(154 anni fa), consolidandosi come fornitore di riferimento per pompe, valvole e sistemi innovativi per il trasporto di fluidi. Il Gruppo conta oggi 39 sedi produttive in 17 paesi del mondo, 190 centri service e circa 16.000 dipendenti. In Italia la sede operativa è a Concorezzo (MB) e l’azienda ha una presenza capillare su tutto il territorio italiano grazie a centri service, agenzie di vendita e centri di assistenza tecnica.

LA STORIA

Negli anni ’50, lo stabilimento di Milano Precotto rinnova il parco macchine con tecnologie avanzate, riducendo i costi e migliorando la qualità dei prodotti. Una parte significativa della produzione è destinata all’esportazione per la società tedesca Klein, Schanzlin & Becker A.G., che affida allo stabilimento italiano la realizzazione di alcune pompe distribuite globalmente. La crescita del Paese è accompagnata negli anni ‘60 e ‘80 anche dai prodotti KSB. Negli anni ‘90 l’azienda inizia il trasferimento a Concorezzo (MB), che termina nel 2004, dove ha lo spazio necessario per i magazzini e l’officina. Sono anni di sviluppo importante e di commesse significative non solo per il valore economico. Oggi KSB Italia S.p.A. è presente sul territorio con cinque centri service strategicamente distribuiti: Concorezzo (MB), Scorzè (VE), Paliano (FR), Statte (TA) e Assemini (CA). L’azienda accelera la sua crescita soprattutto nei settori petrolchimico, industriali e nel settore della manutenzione industriale, il cosiddetto service, dove viene applicata l’expertise del Gruppo KSB nelle revisioni di pompe e valvole e in un’ampia gamma di lavorazioni meccaniche. Questo servizio si distingue per la sua versatilità e per la capacità di personalizzare gli interventi secondo le esigenze del cliente, rispettando sempre le tempistiche concordate.

L’azienda è nota per aver partecipato con i propri prodotti alla realizzazione di imprese storiche come il recupero dell’enorme nave da crociera naufragata Costa Concordia, la fornitura delle valvole per il grattacielo più alto d’Italia, ovvero il Bosco Verticale di Milano. I prodotti sono stati utilizzati anche in monumenti come il Teatro alla Scala di Milano, nella Villa Reale di Monza e per i sistemi di climatizzazione del Palazzo Grassi a Venezia. Nel 2020, KSB ha contribuito alla fornitura di prodotti alla costruzione di un ospedale pediatrico in Uganda, progettato dall’architetto Renzo Piano per Emergency.

La festa presso Is Molas Resort di Pula (CA)

IL BENESSERE DEI DIPENDENTI

KSB Italia S.p.A si distingue per il suo impegno verso il benessere psico-fisico dei dipendenti. L’azienda ha sempre come obiettivo la crescita personale e la formazione. Ha implementato numerose iniziative volte a migliorare il senso di appartenenza e a promuovere la conciliazione lavoro-famiglia. Tra queste si annoverano un’area verde con alberi da frutta, un orto aziendale, un ristorante aziendale, una palestra e la biblioteca che conta più di mille libri, oltre a flessibilità oraria e lo smart working. Questi interventi si inseriscono nella filosofia aziendale del Gruppo KSB, che mira a creare un ambiente lavorativo disteso e orientato alla valorizzazione delle persone.

LA FORMAZIONE

Per KSB Italia S.p.A., la formazione è da sempre una priorità strategica. All’interno dello stabilimento è attivo un centro di formazione, Training Center, dedicato sia alla crescita del personale interno sia alla formazione tecnica dei clienti. Investire nella formazione significa valorizzare le persone, offrendo ai dipendenti reali opportunità di crescita professionale all’interno dell’azienda. KSB Italia S.p.A. apre regolarmente le proprie porte a scuole e università, organizzando sessioni tecniche e visite guidate per far conoscere da vicino l’ambiente di lavoro e le tecnologie impiegate. L’azienda crede fortemente nel futuro dei giovani, promuovendo l’inserimento di studenti provenienti da scuole superiori del territorio, ITS (Istituti Tecnici Superiori) e università. Attraverso politiche mirate di formazione e sviluppo, KSB Italia contribuisce alla crescita professionale e umana dei giovani talenti. Da anni collabora attivamente con Assolombarda, la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, il Politecnico di Milano e i comuni della zona, organizzando presso la propria sede giornate di orientamento, stage formativi e lezioni tecniche tenute da specialisti dell’azienda.

SOSTENIBILITÀ: UN IMPEGNO QUOTIDIANO

Da sempre KSB Italia S.p.A. si impegna per un rispetto costante verso l’ambiente. L’impianto fotovoltaico presso la sede di Concorezzo (MB) è stato recentemente ampliato e potenziato con lo scopo di ridurre ulteriormente le emissioni di CO2. Un percorso iniziato nel 2010 con l’installazione di un primo impianto sopra il magazzino aziendale, che da allora ha contribuito a diminuire significativamente l’impronta ecologica dell’azienda. Grazie al costante impegno verso l’ambiente e all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, la sede di Concorezzo (MB) ha raggiunto il traguardo della neutralità carbonica dal 2022, ottenendo la Certificazione Zero Emission Company®, oggi Carbon Neutral®. Dal 2023 anche tutti i centri service hanno ottenuto la Certificazione compensando il 100% di CO2. Dal 2010, il Gruppo KSB aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite e si impegna a rispettare i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Questo approccio è parte integrante della strategia aziendale e testimonia la volontà di essere un punto di riferimento per una globalizzazione responsabile, socialmente ed ecologicamente sostenibile.

LE DICHIARAZIONI PER IL CENTENARIO

“Sono onorato di poter condividere i festeggiamenti per i cento anni di attività di KSB Italia – Riccardo Vincenti, Consigliere Delegato di KSB Italia – I nostri prodotti hanno fatto la storia ingegneristica e hanno permesso al nostro Paese di crescere e svilupparsi. Abbiamo avuto e conserviamo un ruolo di partner fondamentale laddove c’è da trovare delle soluzioni per migliorare la qualità di vita delle persone. Un principio che si rispecchia anche nella nostra politica di welfare e nelle strategie organizzative introdotte negli ultimi anni, incentrate sulla valorizzazione delle risorse interne, sulla crescita dei talenti e sull’investimento nei giovani, rimarranno al centro delle nostre politiche aziendali. In particolare, la riorganizzazione della rete di vendita avviata nel 2023 ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per sostenere la nostra crescita futura.”

“Da oltre 150 anni, questa azienda si distingue per competenza, integrità e senso di responsabilità, valori fondamentali che ne definiscono l’identità. KSB Italia ha costantemente migliorato la qualità della vita di molte persone attraverso soluzioni innovative e prodotti di eccellenza. – ha quindi concluso Peter Weber, Amministratore Delegato di KSB Italia, che ha aggiunto – Nel corso di questi anni, abbiamo assistito all’evoluzione e alla crescita del Gruppo KSB, riconoscendo come questi valori siano stati un punto di riferimento costante nelle nostre decisioni. Guardando al presente e al futuro, KSB Italia punta a consolidare la propria posizione di leadership nel settore attraverso innovazione tecnologica, eccellenza dei prodotti e un approccio sempre più orientato al cliente. La capacità di adattamento e la solida struttura aziendale rappresentano i pilastri per affrontare le sfide future e continuare a crescere in un mercato in continua evoluzione.”

