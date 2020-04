Italia, negozi tutti chiusi sino al 18 maggio e stop a parrucchieri e centri estetici almeno sino a giugno. Vince la linea del rigore, quella degli scienziati e del ministro Speranza: sono queste le prime indiscrezioni al nuovo decreto di Conte, che prevede ancora le autocertificazioni e aggiunge agli spostamenti validi gli incontri con i congiunti. L’apertura dei negozi come abbigliamento o calzature, inizialmente prevista per l’11 maggio, slitterà al 18. Alle 20,20 la conferenza stampa di Conte chiarirà tutti i dettagli: ripartiranno i funerali (massimo 15 persone) mentre saranno ancora vietate le Messe. Ogni decisione sarà comunque presa dopo il 4 maggio a seconda della curva dei contagi del Coronavirus. Sì all’attività motoria anche lontano da casa e agli allenamenti individuali, no agli sport di squadra. Per i ristoranti take away consentito dal 4 maggio. Si attende l’ufficialità.