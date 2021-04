“Io, paziente fragile senza vaccino a Cagliari: esco di casa solo per portare a spasso il cane”

Sergio Stefanini 73 anni Cagliari a Radio CASTEDDU:

“Mi sono registrato nel portale della regione, dopodiché il silenzio più assoluto. Hanno detto che il 60% delle persone che rientrano nella fascia d’età tra i 70 e gli 80 anni hanno avuto la prima dose. In Sardegna invece che dato c’è? E quanti i fragili? Io non voglio passare davanti a nessuno credo ci sia una priorità tra i fragili ma ciò che mi infastidisce è perché non c’è una elaborazione dei dati che viene resa pubblica? Io per proteggermi non esco quasi mai se non per portare il cane fuori e poi torno a casa”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

