Teresa di Quartu: “Voglio essere vaccinata ma l’Ats non mi risponde, vivo nell’ansia”

Teresa Pitzalis ha 71 anni: “Telefono da due settimane, nessuna risposta. Non posso attendere i loro comodi, ho urgenza di proteggermi dal Covid perchè voglio vedere le mie figlie e i miei nipoti: sono vedova, ho solo loro”.

“Diabetica, alla prima chiamata non sono potuta andare e sto cercando di prenotarmi da 15 giorni ma al telefono mi lasciano in attesa o mi dicono di riprovare. I miei nipotini non li vedo, li vorrei abbracciare e chiedo con gentilezza di fissarmi questo appuntamento. Ho effettuato un centinaio di telefonate. Cosa devo fare? Non so più a chi rivolgermi”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU