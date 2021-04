Mariano, pensionato di Cagliari: “Troppe strisce blu da piazza Repubblica a via Scano, devo parcheggiare lontano per non pagare”

Mariano Loddo a Radio CASTEDDU racconta: “Abito da 8 anni in via Tuveri e vedo aumentare le strisce blu. E quelle bianche dove sono? Io l’auto la parcheggio lontano, anche all’inizio di via Scano o in via della Pineta per non pagare anche perché si parte da un euro. Non posso nemmeno scaricare le bottiglie dell’acqua che arrivano subito i vigili.

La metà della pensione la dovrei spendere per i parcheggi se dovessi sostare nella via di casa”.

