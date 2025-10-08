Parla Raffaella Salis, la figlia di Antonio Salis, l’82enne che ieri era in macchina e ha prima colpito un palo e poi un pedone di 46 anni.

“Mio padre non è assolutamente scappato, era diretto a prendere mia mamma quando ha avuto un calo glicemico. Non si è accorto di aver urtato la segnaletica verticale e nemmeno il pedone. Lui si sarebbe prontamente fermato per soccorrerlo, altrimenti”.

La donna ha voluto spiegare la dinamica dell’incidente a Casteddu Online. Salis sta bene, dopo il malore ha assunto una porzione di zuccheri.