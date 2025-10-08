Dopo l’interrogatorio davanti al Gip del Tribunale di Ibiza, è tornato in libertà Ivan Sauna, compagno di Luisa Asteggiano, trovata senza vita domenica mattina nella sua casa di Es Pujols.

Stando a quanto emerso dall’autopsia effettuata sul corpo della donna, che ha escluso una morte violenta, come inizialmente ipotizzato. Il legale di Sauna, Michele Tortici, ha detto ai media locali che il suo assistito è stato quindi scagionato.

Sul corpo della donna erano stati riscontrati alcuni segni che avevano fatto pensare ad un decesso conseguente a delle percosse, ma così non è stato. Sauna ha sempre dichiarato la sua innocenza e fatto riferimento ad un incidente domestico della compagna.