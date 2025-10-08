Nella giornata odierna, i Carabinieri della Stazione di Carloforte, con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Cagliari, hanno condotto un articolato servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione agli ambienti giovanili e ai luoghi di maggiore aggregazione.

Le attività sono iniziate di prima mattina nei pressi dell’Istituto Nautico, dove i militari, insieme all’unità cinofila antidroga, hanno eseguito una serie di controlli mirati a garantire un ambiente scolastico sicuro e protetto. L’iniziativa, accolta con curiosità e interesse dagli studenti che stavano raggiungendo la scuola, ha rappresentato anche un’occasione di sensibilizzazione sull’importanza di tenersi lontani da ogni forma di dipendenza.

Nel corso della giornata, l’operazione si è estesa al centro abitato e ai principali esercizi pubblici dell’isola, dove i Carabinieri hanno proceduto a verifiche, oltre a istituire posti di controllo lungo le arterie di accesso al paese. Decine di persone e veicoli sono stati fermati, e altrettante persone sono state identificate e sottoposte a controlli accurati, anche con l’impiego del cane antidroga.

L’attività, pur non avendo fatto emergere irregolarità o situazioni di particolare rilievo penale, ha prodotto risultati concreti in termini di deterrenza e percezione di sicurezza, restituendo ai cittadini un tangibile senso di presenza e prossimità dell’Arma sul territorio.