Horizon Sestu inaugura la stagione con uno degli eventi più attesi dell’anno: la Fiera del Bianco! Dal 10 al 31 gennaio 2025, il megastore di bricolage e articoli per la casa si veste di eleganza e convenienza, presentando una straordinaria selezione di offerte dedicate al comfort e al rinnovamento degli spazi domestici.

Un volantino imperdibile per ispirare il tuo shopping Quest’anno Horizon accompagna la Fiera del Bianco con un volantino esclusivo di 14 pagine ricco di idee, offerte e spunti per rendere la tua casa ancora più accogliente. Dalle trapunte ai tessili bagno, dai complementi d’arredo agli accessori per la cucina, ogni prodotto è scelto per combinare stile e funzionalità, sempre con un occhio al risparmio.

Qualità, risparmio e innovazione: la promessa di Horizon La Fiera del Bianco è più di una semplice promozione: è una tradizione che celebra il piacere di abitare, trasformando la casa in un rifugio di comfort e benessere. Horizon porta avanti questa storia con un assortimento che spazia dai tessili più morbidi alle soluzioni più innovative per il bagno e la camera da letto. Il tutto, naturalmente, a prezzi imbattibili.

Non solo casa: scopri gli eventi speciali Il 17 gennaio, in occasione della Giornata Mondiale della Pizza, Horizon dedica un’intera sezione del volantino a tutto il necessario per preparare e gustare la pizza fatta in casa. Fornetti, teglie, piatti in ceramica e tanti altri accessori saranno disponibili a prezzi eccezionali per una serata conviviale da condividere con chi ami.

Horizon: il punto di riferimento per il sud Sardegna Da anni Horizon è il megastore preferito da chi cerca qualità e convenienza per la casa, il lavoro e il tempo libero. La Fiera del Bianco 2025 ne è la prova: un’esperienza di shopping unica, dove ogni esigenza trova risposta per un ambiente curato e accogliente.

Non perdere questa occasione! Segna le date e vieni a trovarci: dal 10 al 31 gennaio 2025, Horizon Sestu ti aspetta con offerte irripetibili e tutto il necessario per iniziare l’anno con uno spazio rinnovato. Sfoglia il nostro volantino sul sito ufficiale www.horizonwh.com o seguici sui nostri canali social per restare aggiornato su tutte le novità.

Per maggiori dettagli, vieni a trovarci in Via Ex S.S. 131 km 7,650, Sestu. Horizon: tutto casa e lavoro, tutto per te.