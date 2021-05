“Due incidenti identici nella stessa strada a Cagliari, ruota bucata: on line l’ho pagata solo 54 euro”

A Radio Casteddu l’uomo racconta: “Mia madre stamattina doveva recarsi al Brotzu, ha percorso via Serbariu, ha svoltato in via Paganello e, in un punto ha preso il marciapiede. Ha bucato la ruota e, visto l’impossibilità di raggiungere l’ospedale, ha contattato una collega che ha percorso lo stesso tratto di strada, ha fatto la stessa manovra di mia mamma e, anche lei, ha bucato la ruota nello stesso angolo di strada. Insomma, un caso strano, due ruote bucate con le identiche manovre.

Ho chiesto un preventivo per sostituire tutte le 4 gomme, lo avrei dovuto fare il mese prossimo, e a Cagliari il costo è di 360 euro a cui bisogna aggiungere le spese del montaggio, l’equilibratura e la convergenza. Altri 70 euro da aggiungere, insomma, invece su internet, la stessa marca di gomme, per quattro ruote, l’ho trovata e pagata 217 euro compresa la spedizione.

Capisco la pressione fiscale alla quale sono sottoposti i commercianti ma ho risparmiato circa 150 euro che, al giorno d’oggi, non è poco”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU