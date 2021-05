La gioia di Alessio di Arborea: “Portafoglio pieno di soldi perso, me l’ha restituito un commesso”

Alessio Costella, assicuratore, famoso per aver vinto due anni fa ad Affari Tuoi su Rai 1, a Radio Casteddu: “Un ragazzo mi ha cercato di notte con un messaggio per restituirmelo, un gesto bellissimo: per ringraziarlo gli ho offerto una cena”.

Una storia a lieto fine a Radio Casteddu: “Ho perso il portafoglio con dentro tanti soldi, dato che c’erano quelli del lavoro, e tutti i documenti compresi bancomat, patente che, insomma, per duplicarli si perde molto tempo e altri soldi.

Ho fatto il giro dove sono andato, ho perso tutto ad Oristano lungo una strada, e fortunatamente la persona che è passata dopo di me, di buon animo, di buon cuore, ha raccolto il portafoglio e prontamente mi ha avvisato su Facebook. La notte ho trovato nella posta questo messaggio che comunicava di aver trovato il mio avere e non vedeva l’ora di rendermelo.

Lui mi ha reso tutto, come l’ha trovato: questo ragazzo è di Oristano, fa il commesso e voglio sottolineare il fatto che sia una persona onestissima. In quel punto telecamere non ce ne sono e penso che 9 persone su 10 avrebbero tenuto i soldi e rilanciato magari il portafoglio da qualche parte. Io invece ho recuperato tutto fino all’ultimo centesimo”.

