“Un angolo di Cagliari che non si vuole vedere: a 200 metri da Bonaria un’area totalmente abbandonata”

“Un angolo di Cagliari che non si vuol vedere”: tra le vie Milano e Grosseto, a 200 metri da Bonaria, un’area completamente abbandonata. A Radio Casteddu, Giorgio Piras: ” Fino a poco tempo fa era tenuta in modo abbastanza eccellente ma da alcuni mesi, non so per quale motivo, quella più interna è diventata il deserto. L’impianto di irrigazione è a pezzi, lo hanno distrutto i ragazzini che girano in moto come ho segnalato più volte ai vigili urbani e al comune con delle PEC. Dicono che dipendere dai cani, ma quelli vanno anche negli altri giardinetti e i danni non li hanno fatti: è una mancanza proprio di manutenzione. Basterebbe inoltre che l’ingresso venga vietato alle macchine e alle moto. Si potrebbero collocare dei paletti e dei cartelli con i divieti. C’è inoltre una baracca in eternit, insomma una situazione anche pericolosa per la salute. Ho segnalato più volte agli enti competenti la situazione”.

