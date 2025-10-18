Brutto incidente ieri sul tristemente noto Asse Mediano, spesso teatro di molti sinistri e disagi. Protagonista questa volta è l’imprenditore cagliaritano Stefano Lai, che racconta la sua esperienza sui social.

“The after day.Già avevo un naso importante… ora sembra un piccolo campo da calcio!”, ironizza Lai.

“Ieri sono caduto in scooter come un balosso: una distrazione, una frenata improvvisa sull’asse mediano e mi sono ritrovato a rotolare sull’asfalto.

Per fortuna chi era dietro si è fermato in tempo, altrimenti oggi non starei qui a scrivere fesserie!!”

“Tutti, ma proprio tutti, sono stati gentili: chi mi ha soccorso, l’equipaggio dell’ambulanza, il personale del pronto soccorso”, sottolinea l’imprenditore.

“Mi volevano tenere ricoverato per 48 ore, ma per coerenza con la mia testardaggine ho preferito tornare a casa. Nonostante tre fratture alle costole e una frattura al setto nasale, oltre a un pò di altri problemini!Stamattina quando mi sono svegliato le medicazioni provvisorie si erano staccate , non sapendo cosa fare sono andato in farmacia e mi hanno consigliato di andare alla guardia medica. Quindi sono passato dalla guardia medica di Viale Trieste e anche lì ho trovato gentilezza, disponibilità e sorrisi sinceri.

Ora sono in ufficio, anche se, lo ammetto, il mio essere “supereroe” è durato solo mezza giornata. Ora me ne vado a casa ;-)”

E conclude con una bella riflessione: “Tra una fitta alle costole e qualche cerotto nuovo, riflettevo sulla gentilezza.Mi chiedo: è possibile che capiti solo a me di incontrarla, o forse è che io scelgo di vederla?

Forse dovremmo tutti imparare a cercarla un po’ di più, invece di soffocarci con diffidenza e rabbia. E va beh, se oggi faccio discorsi strani, ci può stare… con la botta che ho preso ho tutte le attenuanti del caso!Buon fine settimana a tutti e ricordatevi che la vita è più bella se la si affronta con ironia, gratitudine e cuore.”