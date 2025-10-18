Ennesimo, disperato appello per la verità da parte della madre di Danilo Cancedda, la guardia giurata trovata senza vita lo scorso 13 febbraio nella zona di Santa Gilla. La signora Daniela e la famiglia di Danilo lottano da mesi per chiarire in che modo è morto Danilo e per affermare che non si è trattato di suicidio come inizialmente ipotizzato. Ora, c’è un altro punto che la madre vuole che sia chiarito: un tatuaggio sulla schiena di Danilo, scoperto a seguito dell’autopsia e di cui non era a conoscenza.

“Giallo sul giallo questo è il corpo di mio figlio durante l’autopsia”, scrive mamma Daniela. “Il mistero di questa scritta sulla schiena di mio figlio: Tra parentesi spero di non essere minacciata come è successo con ilprecedente appello!! detto questo, continuo determinata la ricerca sulla verità della morte di mio figlio.”

E fa un appello: “Faccio questo appello al tatuatore che riconosce di aver tatuato questo numero sulla spalla di mio figlio e di contattarmi in privato.

Ho scoperto solo dopo l’autopsia che mio figlio ha tatuato questo numero tra le scapole sulla schiena premetto che mio figlio conoscendolo non vedo probabile un tatuaggio simile un numero una data a mio avviso fatto veramente malissimo anche perché mio figlio non si sarebbe mai tatuato né schiena e né gambe Io non mi sono mai accorta di questo numero sulla schiena di mio figlio quindi qui c’è un altro mistero da risolvere cosa significa questa data? Il motivo per cui ha fatto questo numero dietro alle spalle per ricordare che cosa?”, si chiede la signora Daniela.

“Mio figlio era molto preciso badava molto all’aspetto e vedo assurdo che mio figlio sarebbe andato al mare con questo numero orribile che sembra quasi scritto a pennarello al centro delle scapole.

Quindi faccio questo appello al tatuatore che riconosce questo tatuaggio fatto di mano sua .. chiedo di contattarmi in privato grazie.”