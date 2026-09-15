CULTURA NEL PIATTO

PENNE ALLA CONTADINA

353 kcal a porzione

Proteine 10,56 g – Glucidi 69,20 g – Lipidi 5,68 g

Un piatto che sa di orto, di cucina domestica e di ingredienti usati fino all’ultimo.

Le penne alla contadina non appartengono a una ricetta codificata unica: il nome richiama piuttosto quella cucina rurale italiana costruita con ciò che la terra offriva, senza sprechi e senza inutili complicazioni.

Zucchine, patate, pomodoro e cipolla formano un condimento morbido e semplice, mentre il Parmigiano completa il piatto con sapidità e struttura. È una pasta che racconta bene una regola antica della cucina contadina: non servivano molti ingredienti, ma occorreva saperli usare bene.

Ingredienti per 1 persona

80 g di penne

50 g di zucchine

15 g di patate

65 g di pomodorini

10 g di cipolla

10 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

5 g di olio extravergine d’oliva

prezzemolo q.b.

sale q.b.

Preparazione

Tritare finemente la cipolla e lasciarla appassire dolcemente nell’olio extravergine.

Aggiungere la patata tagliata a piccoli cubetti e, dopo qualche minuto, le zucchine. Unire infine i pomodorini e lasciare cuocere a fuoco moderato, aggiungendo poca acqua quando necessario.

Le verdure dovranno risultare morbide e leggermente legate tra loro, quasi a formare una crema rustica.

Cuocere le penne al dente, trasferirle nella padella con il condimento e mantecare con poca acqua di cottura.

Spegnere il fuoco, aggiungere il Parmigiano e completare con prezzemolo fresco.

Un piatto povero soltanto nel costo, ma ricco di quella sapienza quotidiana che ha costruito gran parte della cucina italiana.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista