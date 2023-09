Inchiesta sulla mafia in Sardegna: mascherine tolte agli ospedali e regalate alla mala di Orgosolo

Mancavano mascherine negli ospedali, soprattutto a Cagliari. Ma dal Binaghi partivano le mascherine per i familiari della malavita orgolese. È tutto nell’ordinanza sulla maxi inchiesta su mafia e corruzione in Sardegna che ha portato all’arresto di Tomaso Cocco, dirigente medico dipendente della Ats Sardegna, anestesista, già responsabile dell’ambulatorio di Terapia del dolore dell’ospedale Binaghi, accusato anche di peculato.

Nel marzo 2020, in piena pandemia da Covid, emerge la carenza di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari sardi. Partono i primi esposti nelle procure dell’Isola, in particolare a Cagliari, per la mancanza dei dispositivi di protezione individuali.

“Molti medici delle terapie intensive e del sistema 118 operano sprovvisti di maschere FFP3, fatto gravissimo – scriveva il sindacato nell’esposto – Alcuni reparti hanno altresì lamentato perfino la carenza di mascherine chirurgiche”.

E proprio in quei giorni Tomaso Cocco, fornì un quantitativo di mascherine chirurgiche, dispositivi ospedalieri di cui aveva la disponibilità per ragioni di ufficio, all’orgolese Giuseppe Cadinu, persona gravata precedenti penali significativi.

L’11 marzo 2020 alle ore 17: 48 Cocco fu contattato da Cadinu che, tra le altre cose gli chiese se potesse fornirgli della mascherine per i suoi familiari. Il medico rispose di avere a disposizione quelle chirurgiche e che gliele avrebbe date accordandosi per fargliele recapitare da Salvatore Succu, in passato intermediario per i contatti tra i due.