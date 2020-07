Vegetazione e sterpaglie in fiamme accanto alla strada: fuoco e paura a Ussana

Incendio di vegetazione e sterpaglie a Ussana, squadre dei Vigili del Fuoco sul posto con tre automezzi.

Intervento in corso da questo pomeriggio, per i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari per un vasto incendio di vegetazione e sterpaglie in corso tra Ussana e Serdiana in un area rurale nei pressi della Strada Provinciale 9.

Sul posto stanno intervenendo la squadra di pronto intervento con un’autopompa serbatoio, un automezzo fuoristrada e un autobottepompa di supporto per il rifornimento idrico.

Sul posto impegnate nelle operazioni di spegnimento, squadre del Corpo Forestale Regionale e un elicottero del servizio antincendio regionale. Gli operatori VVF stanno operando con priorità a protezione di strutture e abitazioni, garantendo il rifornimento idrico per tutte le squadre impegnate sul posto.