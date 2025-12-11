La polizia ha dato esecuzione ai provvedimenti emessi dal G.I.P. di Nuoro, due custodie cautelari in carcere ed un obbligo di dimora nel comune, a carico di tre nuoresi ritenuti responsabili dei reati di estorsione aggravata, turbativa d’asta e incendio di autovetture.

L’indagine condotta dalla Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Nuoro, ha preso avvio dall’incendio di due auto avvenuto la notte del 19 novembre scorso.

L’attività di indagine ha permesso di ricostruire che le vittime del grave episodio delittuoso, una giovane coppia da poco trasferitasi a Nuoro per lavoro e in cerca di una casa, avevano anche subito minacce dopo aver visionato un appartamento sottoposto ad asta fallimentare. Questo ha portato gli investigatori ad individuare gli autori del grave gesto e i mandanti in alcuni degli occupanti dell’immobile, già noti nel contesto criminale locale che, al fine di impedire la partecipazione all’asta fallimentare della coppia, che si sarebbe tenuta qualche giorno dopo, avevano danneggiato le due auto dei coniugi.

Le perquisizioni effettuate nell’ambito dell’esecuzione delle ordinanze hanno permesso di individuare e sequestrare diverso materiale utile a corroborare l’ipotesi investigativa.