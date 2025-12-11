49 anni, al momento della scomparsa indossava un piumino sportivo di colore nero, pantaloni neri e scarpe da ginnastica nere. Dal 18 novembre è scomparsa nel nulla, vive a Selargius con il figlio e il compagno, e lavora come commessa in una libreria di un centro commerciale a Quartucciu.

“Martedì 18 novembre è uscita con la sua Lancia Musa color rosa antico e non è più rientrata, né ha dato notizie. Alle 9:35 è stata ripresa da alcune telecamere della zona delle Terrazze di Calamosca, dove intorno alle 16 è stata ritrovata chiusa la sua auto” si legge nella scheda di Martina.

“II giorno dopo, alcuni canoisti hanno rinvenuto in mare una scarpa e il suo zainetto (con dentro l’ombrello nero, gli occhiali da riposo, il telefono e il portafoglio), in un grottino presso il promontorio Sella del Diavolo. Il giorno seguente la seconda scarpa è stata ritrovata accanto a un’altra piccola grotta adiacente”.

Di recente la famiglia è intervenuta pubblicamente per richiamare l’attenzione sul caso: della donna nessuna traccia, al momento, se non qualche suo oggetto personale.