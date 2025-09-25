Ieri nell’Istituto comprensivo di Uta è stata inaugurata l’Aula Natura, uno spazio didattico all’aperto dove i bambini e le bambine potranno imparare ma anche esplorare e connettersi con le meraviglie dello spazio circostante.

All’evento tutta l’amministrazione comunale, i rappresentanti del Ceas WWF di Uta e la scuola, sino al Consiglio d’istituto in rappresentanza dei genitori.

L’iniziativa è il frutto di un anno di lavoro portato avanti dal Centro educazione ambientale WWF di Uta insieme ai piccoli studenti grazie al progetto ScuolAmica, finanziato dalla Regione, e dedicato ad attività che sensibilizzino i ragazzi sui temi dell’ambiente e della sua tutela.

Dopo aver individuato l’area (una parte non utilizzata del giardino scolastico) questa è stata ripulita dalle erbacce e abbellita con la piantumazione di 150 essenze della macchia mediterranea e la sistemazione di coloratissimi arredi in legno. Successivamente, il WWF si è occupato della creazione di un laghetto artificiale, della piantumazione di diversi alberi caratteristici della zona del Monte Arcosu, come leccio, carrubo e quercia, e della realizzazione di un percorso sensoriale che alterna posidonia, sabbia e foglie di bosco.

A impreziosire questo ecosistema in miniatura è il murales realizzato dall’artista Andrea Sabbiucciu sul muro perimetrale dell’Istituto comprensivo: raffigura il cervo sardo, simbolo del territorio.

“La tutela dell’ambiente passa per la conoscenza dei luoghi e delle specie animali e vegetali che lo popolano”, spiegano le istituzioni. “Per questo è importante promuovere e sostenere i progetti dedicati ai nostri alunni. Comune e scuola, come fatto in questi anni, continueranno nella strada che mette al centro la crescita consapevole dei cittadini di domani mettendo a loro disposizione ogni attività e strumento utile”.