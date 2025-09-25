Le due ruote ecologiche ancora al centro dell’attenzione: la Polizia Locale intensifica l’attività per contrastare acrobazie e manovre azzardate messe in atto da chi sfreccia senza regole nelle strade, in mezzo al traffico e sui marciapiedi.

Lo ha assicurato il Comando della Polizia municipale che la tematica di forte impatto è al centro dell’attenzione da chi ha l’incarico di vigilare nel territorio: tantissime le segnalazioni che coinvolgono chi sale sui mezzi elettrici, che siano monopattini oppure biciclette che, spesso, vanno a forte velocità, come accaduto ieri in via Vesalio dove due ragazzini sono stati ripresi mentre correvano a 74 km/h.

“Ma questo è niente, sfrecciano anche davanti al bus e non solo loro, anche le bici elettriche. Alle 6,30 del mattino, al buio, scendono all’improvviso contromano in strade a senso unico a una corsia. Naturalmente imbacuccati nelle felpe, senza luci. Se ne fregano proprio”.

E ancora: “Aver permesso una cosa del genere con un monopattino che va a quella velocità senza un patentino, senza conoscere il codice stradale, lo trovo veramente assurdo”. Queste sono solo alcune delle considerazioni da parte dei lettori di Casteddu Online che partecipano attivamente sull’argomento, dimostrando così che la tematica è più attuale che mai. E tra le tante osservazioni c’è anche chi chiede una stretta maggiore: “Ritirate tutti i monopattini, stanno mettendo in pericolo la vita di chi guida e quella degli altri. Prima era un gioco per i bambini, ora sono nella mani degli scriteriati: ho visto queste persone competere con delle macchie andando a zig zag per non lasciarle passare. Quante famiglie devono ancora piangere?”.