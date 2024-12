In Sardegna, come nelle altre regioni, oggi sciopero generale dei sindacati di base. La durata, protratta per 24 ore, ha coinvolto diversi settori del trasporto, escluso quello aereo. Disagi presenti, benché contenuti causa bassa adesione. Il CTM registra un tasso complessivo del 30%, in mattinata la percentuale registrata si attestava al 18%. L’azienda regionale dei trasporti ARST rispetta le fasce orarie di garanzia, tuttavia l’adesione cala al 10% nelle prime ore del mattino. Non aderiscono invece trasporti marittimi e taxi. Il motivo dello sciopero riguarda gli aumenti salariali volti a garantire adeguati stipendi, maggiori garanzie ai lavoratori precari e investimenti nelle infrastrutture che possano assicurare ai cittadini un servizio più efficiente. Il Tar del Lazio ha annullato la precettazione decisa da Matteo Salvini che aveva firmato l’ordinanza per la riduzione a quattro ore l’astensione dal lavoro. La pronuncia dei giudici amministrativi: “I richiamati disagi discendenti dallo sciopero appaiono riconducibili all’effetto fisiologico proprio di tale forma di astensione dal lavoro”.