È davvero una lotta contro il tempo quella degli uomini dei Vigili del fuoco che stanno tentando da sabato 7 dicembre di salvare il cane Full, bloccato in una grotta a Salzano, in provincia di Brescia. Questo splendido setter è caduto in questa grotta ipogea, una cavità sotterranea, mentre passeggiava con il suo padrone. È stato proprio il proprietario di Full a dare l’allarme, e si sono messi subito in moto gli uomini Nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf) e dell’Urban Search e Rescue (Usar). Le operazioni di recupero sono estremamente complicate perché Full si trova a 8 metri di profondità. Fortunamente, i vigili del fuoco stanno riuscendo a dargli del cibo e da bere e risulta ancora vivo, rispondendo alla voce del suo padrone.