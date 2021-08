In Sardegna oggi 12 incendi, per 4 mezzi aerei in azione

In data odierna, su un totale di 12 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 4 incendi, per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei. Ecco quali: Incendio in agro del Comune di Castiadas località “Olia Speciosa”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Castiadas, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi operative del CFVA di Villasalto e Pula. E’ stato inoltre necessario l’inervento di uno dei Canadair stanziati a Olbia. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Castiadas – Canale Omus, una squadra dei VVF di San Vito e da due squadre di volontari delle associazioni di Muravera e Villassimius. L’incendio ha percorso una superficie di circa 6 ettari di eucalipteto, pineta e aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:30. Incendio in agro del Comune di Oristano località “Nuraghe Bamendola”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del nucleo GAUF del Corpo Forestale di Oristano coadiuvato dal personale delle Stazioni del Corpo Forestale di Oristano e Villaurbana e da quello elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base operative del CFVA di Fenosu. Sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villaurbana, Palmas Arborea e Zeddiani. L’incendio ha percorso una superficie di circa 4000 metri quadri di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:00. Incendio in agro del Comune di Oschiri località “Monte Lughente”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Oschiri, coadiuvata dal personale della Stazione di Berchidda e da quello elitrasportato a bordo a bordo dell’elicottero proveniente dalla base operative del CFVA di Limbara. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Oschiri San Leonardo e Ladolza e da una squadra di barracelli di Oschiri. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ha di pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:30. Incendio in agro del Comune di Villasor località “Pranu Is Frias”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sanluri, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi operative del CFVA di Marganai e Pula. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villacidro e Monastir, da quattro squadre di volonari delle associazioni PAN di Siliqua, AVAD di Decimoputzu, AVSAV Villacidro e PROCIV ARCI Assemini e da una squadra di barracelli di Serramanna. L’incendio ha percorso una superficie di circa 50 ha di aree agricole e incolti. Le operazioni di spegnimento sono attualmente in corso.

Intanto per domani, domenica, la protezione civile regionale ha emanato un bollettino con rischio medio di incendi.