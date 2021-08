Si incastra nel motore di un climatizzatore, gabbiano soccorso a Pirri

Soccorso di animale ieri a Pirri, i Vigili del Fuoco hanno soccorso un gabbiano ferito.

Su richiesta pervenuta alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta alle 19:30 circa a Pirri, in via Morelli, in soccorso di un gabbiano rimasto incastrato nel motore di un unità esterna di un climatizzatore nella facciata di un’abitazione.

Gli operatori, con l’aiuto di una scala in dotazione, hanno raggiunto il volatile e, dopo averlo liberato con l’apposita attrezzatura, lo hanno trasportato e affidato al personale di una clinica veterinaria per le cure a causa del ferimento di un’ala.