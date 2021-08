Trasporti, Deidda (Fdi): “Sardegna ignorata e isolata dal governo”

L’assenza di programmazione per i voli da e per la Sardegna della nuova compagnia Ita, che prenderà il posto di Alitalia, dimostra la superficialità con cui il Governo ha trattato la riforma e la prova è che il tavolo tecnico sul trasporto aereo, che inutilmente abbiamo richiesto anche per la crisi Air Italy, non è mai stato convocato. Colpevole il precedente Governo ma anche questo. In Sardegna è venuto in visita pure un sottosegretario dei Trasporti. Porteremo all’attenzione del Governo con una interpellanza urgente. La Sardegna non può restare isolata e ignorato per sempre” denuncia il deputato di Fdi Salvatore Deidda