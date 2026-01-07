Todde nella bufera e la maggioranza di centrosinistra scricchiola come non mai. Le parole della presidente della Regione che ha rivendicato la volontà di ricandidarsi “in ogni caso” e di mantenere l’interim della Sanità “finché necessario”, hanno fatto deflagrare tensioni che da mesi covavano più o meno sotto traccia. Questa volta, però, il Partito Democratico esce allo scoperto e pianta paletti chiari contro quello che viene ormai percepito come lo strapotere della governatrice pentastellata. Il messaggio è netto: la coalizione la garantisce il Pd, e senza il Pd non c’è futuro per il campo largo.

A certificare lo strappo è l’intervento del segretario regionale dem, Silvio Lai, che dopo settimane di frizioni rompe gli indugi. “Senza il Pd non c’è governo stabile, non c’è riforma possibile, non c’è futuro credibile per la Sardegna”, dice senza giri di parole. Una presa di posizione che suona come una bocciatura politica della linea Todde e che arriva all’indomani di mesi segnati da duri scontri: dalla gestione dell’Egas alla sentenza della corte costituzionale che ha affossato la legge sui commissariamenti delle aziende sanitarie, fino alla partita, ancora aperta, sulle nomine dei direttori generali.

Il nodo centrale resta la sanità. Il fallimento della nomina di Bartolazzi e la scelta della presidente di tenere per sé l’assessorato vengono vissuti nel Pd come il simbolo di una gestione improvvisata, più attenta alla comunicazione che alla sostanza. Un giudizio che rimbalza anche fuori dalla maggioranza. Forza Italia, per bocca del deputato e segretario regionale Pietro Pittalis, parla apertamente di “sanità allo sbando” e di un bluff politico mascherato da interviste senza contraddittorio. Liste d’attesa interminabili, carenza di personale, servizi essenziali in crisi: il conto, denunciano le opposizioni, lo stanno pagando i cittadini.

Ma è sulla prospettiva politica che lo scontro diventa esplosivo. L’idea di una ricandidatura di Todde, evocata dalla stessa presidente, viene di fatto congelata dal Pd e rinviata a fine legislatura. Una scelta che di fatto equivale a una sfiducia politica preventiva e che fotografa lo stato dei rapporti all’interno del campo largo, sempre più diviso e attraversato da critiche incrociate, anche nel Movimento 5 Stelle.

Il quadro complessivo è quello di una coalizione in affanno e viene affrescato dal consigliere regionale di opposizione Alessandro Sorgia: le continue bocciature della Corte Costituzionale — dalla riforma sanitaria alle norme su energia e paesaggio — raccontano di leggi fragili e scritte male. Sul fronte economico, alle promesse di riduzione di consulenze e incarichi esterni si contrappongono i numeri: quasi 3 milioni di euro stanziati per consulenze nel triennio 2025-2027 e fondi aumentati per gli staff degli assessori. Senza contare, sottolinea Sorgia, il caso della legge di iniziativa popolare “Pratobello 24”, sostenuta da oltre 212 mila firme e rimasta fuori dall’aula per scelta della presidente, alimentando nuove accuse di sordità istituzionale.

A tutto questo si aggiungono i dossier irrisolti su trasporti, agricoltura ed energia, mentre sullo sfondo incombe il nodo della possibile decadenza, destinato a esplodere a fine febbraio e a mettere ulteriormente sotto stress la credibilità della presidente e della sua maggioranza.

L’insofferenza, ormai, è al limite. Il Pd rivendica il proprio ruolo di perno della coalizione e avverte: senza una svolta politica, senza un progetto condiviso e senza rispetto degli equilibri, il campo largo non va da nessuna parte.