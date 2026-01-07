Scattata all’alba una maxi operazione contro i furti nel Sulcis. Dalle prime ore di oggi i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari sono impegnati in un blitz su vasta scala nel territorio di Carbonia, con l’esecuzione di sette provvedimenti nei confronti di persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di far parte di un’associazione a delinquere specializzata nei reati contro il patrimonio.

L’operazione, coordinata dall’Autorità giudiziaria di Cagliari, vede in campo oltre ottanta militari dell’Arma. Alle unità territoriali si affiancano lo Squadrone eliportato “Cacciatori Sardegna”, i nuclei cinofili e l’11° Nucleo elicotteri di Cagliari, impegnati nelle attività di ricerca, controllo e supporto dall’alto.

Il dispositivo è concentrato soprattutto nell’area di Carbonia, ma interessa l’intero comprensorio sulcitano. Gli accertamenti sono ancora in corso e ulteriori dettagli sull’inchiesta e sugli esiti dell’operazione saranno resi noti nel corso della mattinata con un comunicato ufficiale.