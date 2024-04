Il Psd’az mollato anche dall’alleato di ferro Salvini: la candidata al comune di Cagliari è in quota Lega

Alessandra Zedda, dopo una vita politica in Forza Italia, è stata indicata dal Carroccio alla carica di sindaco del capoluogo per il centrodestra. Una doppia beffa per il partito di Solinas, disintegrato dal fuoco amico: non solo è stato silurato Gianni Chessa, esponente dei 4 mori che ambiva a palazzo Bacaredda, ma è stato silurato proprio dal partito che avrebbe dovuto indicarlo e sostenerlo dopo il passo indietro su Solinas alle regionali.