Approfitta dell’assenza dei genitori per spacciare in casa, 20enne arrestato ad Assemini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Da un po’ di tempo ad Assemini si chiacchierava di un’attività di spaccio che sarebbe stata portata avanti da un 20enne disoccupato. Si raccontava che il ragazzo, ancora residente con i genitori, approfittasse dei loro momenti di assenza per accogliere “gli amici” in casa e scambiare con loro qualche bustina di marijuana in cambio del giusto prezzo. Individuata l’abitazione del ragazzo, non è rimasto ai Carabinieri della Stazione di Assemini che attendere di scoprire quanto ci fosse di vero nei racconti di paese. Il classico appostamento sotto casa ha trasformato le chiacchiere in realtà e la successiva perquisizione ha consentito di raccogliere il quadro probatorio che normalmente si trova in questi casi: alcune dosi di marijuana già preparate (oltre 25), una busta con l’”erba” ancora da porzionare, un piccolo quantitativo di hashish e il set per preparare le singole dosi (bilancino e materiale vario) unitamente al denaro della cessione. L’epilogo è stato il verbale di arresto del giovane che, questa mattina, affronterà il giudizio direttissimo.