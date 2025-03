Previsioni rspettate, il gran raduno è oramai incominciato, tutte in attesa per dare il via a quell’onda rosa che colorerà Cagliari anche quest’anno

Oltre 13 mila iscrizioni, una giornata da trascorrere in allegria e condivisione, per dare uno slancio alla promozione della salute della donna e combattere la violenza di genere. Per l’occasione sono stati messi a disposizione numerosi treni straordinari al fine di permettere a tutte di raggiungere la città con i mezzi pubblici. La giornata promette bene anche dal punto di vista climatico: splende il sole che invita a sfoggiare un outfit primaverile, tra i partecipanti anche tanti amici a quattro zampe che, in braccio o al guinzaglio, accompagneranno le loro padrone per questo appuntamento tanto atteso.