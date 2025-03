Una notte di fuoco quella appena trascorsa, le fiamme hanno divorato i locali del bar a pochi passi dalle colonnine del carburante. Ingenti i danni, non ancora quantificati e monta il dispiacere da parte dei cittadini che hanno appreso quanto accaduto, i quali segnalano anche la mancanza di una illuminazione adeguata da tempo. “Sono 4 i lampioni spenti da mesi, proprio dietro il distributore”. Le cause del rogo non sono ancora note, ma c’è la preoccupazione che l’origine possa essere dolosa.