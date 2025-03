Un giovane di 32 anni è stato ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato trasferito in codice rosso, dopo un’aggressione subita in via Mazzini a Villasimius. Presentava un grave trauma cranico ed era disteso a terra privo di conoscenza, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda, forse accaduta durante una lite, indagano le forze dell’ordine.