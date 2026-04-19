Brutta disavventura per una donna di Furtei che, qualche giorno fa, mentre attendeva in macchina che il dispositivo elettronico diventasse verde, è stata minacciata da un uomo.

Il racconto di S.V.: “C’era caldo, avevo il finestrino aperto e si è letteralmente lanciato contro di me un uomo che ha chiesto dei soldi. Io ho alzato il finestrino, mi sono spaventata, e lui mi ha fatto il gesto di un pugno”.

La segnalazione giunge direttamente alla redazione di Casteddu Online e racconta l’ennesimo caso di un cittadino molestato per le strade della città. È accaduto nell’incrocio che conduce in via Roma, proprio davanti alla stazione dei treni e in pieno giorno: “Voleva soldi, io non ho acconsentito, si è arrabbiato e mi ha anche mostrato il dito medio”. Il gesto più preoccupante è stato quello del pugno: una mossa che ha preoccupato la donna e che l’ha spinta a segnalare l’accaduto.

48 anni, residente nel paese del Medio Campidano, non ha ancora sporto denuncia alle forze dell’ordine.