Nuova segnalazione da parte del presidente della commissione vigilanza Silvano Corda che mostra le criticità della rete colabrodo che continua a disperdere il bene primario.

“La situazione della rete idrica a Capoterra è fortemente critica, frequenti sono le perdite e i disagi segnalati già nel primo quadrimestre del 2026.

Nonostante sia stato siglato l’accordo che permette al Comune di intervenire con mezzi propri, direttamente sui guasti idrici, sono passati 4 giorni di inattività lavorativa dalla segnalazione ad Abbanoa. La situazione dovuta alle ingenti fuoriuscite d’acqua è peggiorata, gli sprechi d’acqua potabile che finiscono in cunetta sono copiosi, proprio in questo periodo in cui nel mondo tante persone soffrono per le numerose guerre disseminate ovunque e l’acqua è veramente considerato l’oro blu, la gestione delle riparazioni mostra inefficienze e forti carenze”.

Corda chiede “all’amministrazione comunale un’intervento deciso e perentorio nei confronti di Abbanoa, è necessario passare dalle parole ai fatti e dare risposte ai cittadini che sono stanchi e amareggiati di vedere le strade dissestate. Bisogna mobilitarsi in modo duro per il bene di Capoterra che avrebbe preferito come nelle precedenti legislature non aderire al gestore unico”.