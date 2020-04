Il piano per le imprese a Cagliari: giù tasse e affitti e nuovi spazi all’aperto tra Largo e piazza Yenne

Aree di cortesia e nuovi tavolini nel largo e in piazza Yenne. E giù tasse e affitti. Sul documento c’è il sì della commissione comunale Attività produttive. Il parlamentino ha chiesto alla giunta comunale nuove misure di sostegno, come sgravi sulle imposte comunali (Imu, Tari, Tasi) e contributi economici a fondo perduto finalizzati a supportare le spese sostenute nei mesi di inattività (affitti, mutui, energia, canoni di concessione) calcolati in misura proporzionale. Ora l’esecutivo e il consiglio comunale dovranno approvarle e cercare un dialogo poi con la Regione e gli altri enti interessati.

C’è anche un fondo che consenta ai comuni di ridurre le imposta comunali. Il piano riguarda anche le aree all’aperto. Si cercherà di individuare aree utilizzabili a fini commerciali, anche in deroga alle norme e anche in quelle speciali come piazza Yenne e il largo Carlo Felice per compensare le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria delle aree fruibili. Previste anche aree di cortesia nel suolo pubblico perché gli ingressi nei locali saranno contingentati e nuove aree per i mercatini e l’ambulantato.

Sì anche all’accordo tra proprietari degli immobili ad uso non abitativo ed affittuari per una riduzione degli affitti, compensando i primi con la riduzione dell’addizionale comunale, riduzione anche per immobili di proprietà per i quali sono in essere mutui, finanziamenti e investimenti migliorativi e conservativi.

“Nei momenti importanti la politica sa ancora dare mostra di ciò che dovrebbe essere, l’arte della mediazione, del possibile e anche, a volte, dell’impossibile”, dichi9ara Pierluigi Mannino, Fdi, presidente dalla commissione Attività produttive, “in un momento così drammatico si è riusciti a lavorare sui contenuti e si è trovata la giusta sintesi tra le diverse proposte pervenute dai commissari e le si è trasposte in questo documento. Il mondo delle attività produttive, e direi anche ciò che ad esso collegato, attende delle risposte. Ecco, si inizia a dare risposte. Siamo solo all’inizio di un lungo cammino per uscire da questa drammatica situazione”.