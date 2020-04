Algerino rapinato in piazza del Carmine, due gambiani arrestati dalla polizia a Cagliari

Cagliari, fermati dalla Polizia due cittadini gambiani responsabili di rapina ai danni di un algerino.

Lo scorso sabato un cittadino algerino è stato affrontato nei pressi di piazza del Carmine da altri due stranieri che, dopo averlo inizialmente indotto ad appartarsi in un vicolo per fumare una spinello, lo hanno malmenato e gli hanno sottratto il portafoglio contenente circa 2000 euro, il cellulare, l’orologio e una collanina.

I “Falchi” della Squadra Mobile, insieme alle Volanti della Questura, hanno immediatamente avviato l’attività di rintraccio dei due autori della rapina, sulla base delle descrizioni fornite dalla vittima, nonché di altro testimone che dalla finestra della propria abitazione aveva assistito alla violenta aggressione.

L’attività di ricerca è culminata nella tarda mattinata di ieri, domenica 26, quando i due autori, identificati per JAMMEH Abubacarr e CEESAY Modou Lamin, entrambi 22enni di nazionalità gambiana e pregiudicati per reati contro il patrimonio e stupefacenti, sono stati rintracciati rispettivamente in via Sant’Avendrace e in via Riva di Ponente.

I due, che indossavano i medesimi capi di abbigliamento del giorno della rapina, sono stati riconosciuti tanto dalla vittima quanto dal testimone.

Dopo le formalità di rito, i due stranieri sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per il reato di rapina e condotti presso il carcere di Uta.